Calciomercato Inter, il Verona ha chiesto anche Agoume per Kumbulla (Di giovedì 30 luglio 2020) Calciomercato Inter: proseguono le trattative con il Verona per Kumbulla, gli scaligeri avrebbero chiesto anche Agoume Marash Kumbulla è il nome in cima alla lista dell’Inter per rinforzare la difesa. Sul centrale albanese c’è anche la Lazio, ma la dirigenza nerazzurra e l’Hellas Verona proseguono nelle trattative. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oltre alla conferma di Salcedo e al cartellino di Vergani la società scaligera avrebbe fatto un’altra richiesta: il prestito del giovane centrocampista Agoume. Non è poi da escludere che l’Inter lasci ... Leggi su calcionews24

