Calciomercato Fiorentina – Conferma a sorpresa per Iachini, come cambia il progetto (Di giovedì 30 luglio 2020) Calciomercato Fiorentina che oggi è iniziato con una notizia clamorosa che nessuno si aspettava e cioè la riConferma anche per la prossima stagione di Giuseppe Iachini alla guida tecnica della squadra, questo cambia anche il progetto di rafforzamento dei viola. L’ufficialità della riConferma di Iachini L’ufficialità della riConferma di Iachini è arrivata attraverso il seguente comunicato della società: “ACF Fiorentina comunica che Mister Giuseppe Iachini rimarrà alla guida tecnica della Prima Squadra gigliata anche per la stagione 2020/21”. Ha poi spiegato la scelta il presidente Commisso con le seguenti ... Leggi su giornal

