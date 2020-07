Calciomercato Cagliari – Si pensa alla nuova stagione tra acquisti e cessioni imminenti (Di giovedì 30 luglio 2020) In casa rossoblu il tema che tiene banco in questi giorni è sicuramente la scelta del nuovo allenatore: in pole position ci sono Di Francesco e Liverani e come seconda scelta Roberto D’Aversa e Vincenzo Italiano. Nonostante tutto la dirigenza sta guardando il mercato sia italiano che estero per iniziare a costruire la rosa per la prossima stagione tenendo conto anche delle offerte che arrivano dai vari club per i giocatori già in rosa. In difesa si pensa a riportare a Cagliari Nicola Murru dopo tre anni dal suo trasferimento a Genova che portò in maglia rossoblu Luca Cigarini. Sempre sul fronte difensivo si guarda con interesse il terzino offensivo, che può giocare anche come esterno di centrocampo. Hasan Ali Kildirim, classe ’89, in scadenza di contratto con il ... Leggi su giornal

interchannel_ic : - AApache10 : Il cacciato da @tuttosport scrive di juve solo quando perde..qui bisogna indagare e per farlo bisogna chiamare Mont… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: La #Juve campione d'Italia va ko: 2-0 #Cagliari con #Gagliano-#Simeone - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Juve, col #Cagliari figuraccia imprevista: con il #Lione farà la stessa fine [@gia_pad] - ilgrilloparlan2 : RT @cmdotcom: #Juve, col #Cagliari figuraccia imprevista: con il #Lione farà la stessa fine [@gia_pad] -