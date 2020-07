Calciomercato – Akè è del Manchester City, niente Skriniar? (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Manchester City potrebbe dire addio a Milan Skriniar Potrebbe non concretizzarsi nemmeno questa estate il trasferimento di Milan Skriniar al Manchester City di Guardiola. Il club inglese ha definito infatti il trasferimento dal Bournemouth di Nathan Akè. Il club di Guardiola avrebbe sborsato circa 45 milioni di euro, destinando quindi gran parte del budget per il difensore olandese e lasciando così l’interessamento per il difensore nerazzurro. L'articolo Calciomercato – Akè è del Manchester City, niente Skriniar? proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine

