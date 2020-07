Calabria: giovane infortunato recuperato da elicottero dell’Aeronautica Militare sul Pollino (Di giovedì 30 luglio 2020) Nella serata di ieri, mercoledì 29 luglio, un equipaggio dell’84° Centro Combat Search and Rescue (C.S.A.R.) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto Militare di Gioia del Colle (BA), per prestare soccorso ad un escursionista ventisettenne infortunato sul monte Manfriana (nel Parco Nazionale del Pollino) a causa di una caduta. L’equipaggio Militare, in prontezza d’allarme nazionale, con elicottero HH-139 , ha ricevuto l’ordine di procedere al soccorso dal Rescue Coordination Center dell’Italian Air Operation Centre di Poggio Renatico (FE). Il velivolo è decollato alle ore 18.30 circa e si è diretto verso il campo sportivo di Fracineto (CS), dove ha prelevato due operatori del ... Leggi su meteoweb.eu

