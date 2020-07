Cagliari, accordo con l’Istituto per il Credito Sportivo per la costruzione del nuovo stadio (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Cagliari Calcio e l’Istituto per il Credito Sportivo hanno firmato, simbolicamente nell’area tra la Sardegna Arena e il glorioso Sant’Elia, un accordo di collaborazione per la costruzione del nuovo stadio, che rappresenta un altro importante passo verso la realizzazione di un’iniziativa infrastrutturale ambiziosa, affascinante e decisamente attraente, soprattutto in una fase così delicata per l’Italia. Di seguito il comunicato ufficiale del club sardo: “Il Cagliari Calcio e l’Istituto per il Credito Sportivo hanno firmato, simbolicamente nell’area tra la Sardegna Arena e il glorioso Sant’Elia, un accordo di collaborazione per la ... Leggi su sportface

