Britney Spears prigioniera del padre (Di giovedì 30 luglio 2020) Può un hashtag cambiare le sorti del mondo? O almeno quelle di una donna? È la speranza dei fan di Britney Spears, promotori del #FreeBritney, un movimento che dura da tempo ma è tornato in auge in queste settimane, rilanciato dall’account modaiolo Diet Prada – che su Instagram detta legge con oltre due milioni di follower – e influencer del calibro di Chiara Ferragni. Scopo della petizione, liberare la popstar dal giogo paterno, cioè dalla tutela legale del signor Jamie Parnell Spears, che dal 2008, anno nero del crollo psicofisico della figlia, gestisce la sua vita come un burattinaio fa con le marionette. Da allora è lui ad amministrare il suo patrimonio di oltre 50 milioni di euro, le sue proprietà immobiliari, i contratti lavorativi, gli eventi, persino i ... Leggi su aciclico

