Borse in rosso, mai così male il Pil Usa che crolla del 32%. Milano e Francoforte le peggiori (Di giovedì 30 luglio 2020) Gli effetti della pandemia si registrano sia sull'andamento della crescita che sui numeri delle trimestrali aziendali. Attesa per i numeri della crescita del secondo trimestre e per le trimestrali delle big del tech Usa Leggi su ilsole24ore

Miti_Vigliero : Borse in rosso, mai così male il Pil Usa che crolla del 32%. Milano e Francoforte le peggiori @sole24ore - alvisedozza : ?? Il Pil tedesco crolla oltre le attese nel secondo trimestre (-10,1%). Borse in rosso, Francoforte guida i ribassi… - infoiteconomia : Piazza Affari in profondo rosso con le altre Borse europee - FinanciaLounge : Il giorno dopo la riunione della #Fed le #Borse europee aprono in rosso #PiazzaAffari #mercati #petrolio #spread - ForexOnlineMeIt : Borse europee: avvio sulla parità. In rosso Piazza Affari -