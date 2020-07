Borsa, provvedimenti su Acotel e Italia Independent per la seduta odierna (Di giovedì 30 luglio 2020) (TeleBorsa) – Doppio provvedimento da Borsa Italiana per le contrattazioni odierne. La società che gestisce la piattaforma per gli scambi a Milano ha annunciato questa mattina, con una nota urgente, la sospensione dalle negoziazioni del titolo Acotel, in attesa della pubblicazione di una nota. Dopo la chiusura degli scambi, ieri sera, Borsa SpA aveva anche annunciato il divieto di immissione di ordini senza limite di prezzo (ordini al meglio) per le azioni Italia Independent a partire alla seduta odierna, giovedì 30 luglio 2020. Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Doppio provvedimento da Borsa Italiana per le contrattazioni odierne. La società che gestisce la piattaforma per gli scambi a Milano ha annunciato questa mattina, con una nota urgente, l ...

