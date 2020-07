Borsa: Milano chiude in forte calo, -3,28% (Di giovedì 30 luglio 2020) ANSA, - Milano, 30 LUG - Chiusura in forte calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto il 3,28% a 19.228 punti., ANSA,. Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano Borse in rosso, mai così male il Pil Usa che crolla del 32%. Milano e Francoforte le peggiori Il Sole 24 ORE Mediaset ripresenterà al più presto su nuove basi l’operazione MFE-MEDIAFOREUROPE

Una strada che persino l’ultima sentenza Tribunale di Milano (28 maggio 2020) ha giudicato effetto di un interesse concorrenziale teso a bloccare il progetto europeo di Mediaset di cui, viceversa, la ...

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Chiusura in forte calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto il 3,28% a 19.228 punti. (ANSA).

