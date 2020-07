Bonus bici, si aspetta ancora: rimborsi solo da fine agosto (Di giovedì 30 luglio 2020) Bisognerà aspettare fino a fine agosto per il bonus bici. Non sarà attivo prima di allora il portale del ministero dell’Ambiente che renderà operativo l’incentivo alla mobilità sostenibile del governo. Arriva a un massimo di 500 euro e può coprire fino al 60% della spesa, fatta fra il 4 maggio e il 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, e-bike e monopattini elettrici. Può essere un rimborso per chi ha già fatto l’acquisto o un voucher per chi lo farà. Il bonus è riservato ai residenti delle città metropolitana e dei comuni con più di 50mila abitanti. Leggi su vanityfair

