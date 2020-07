Bonus baby sitter/centri estivi 2020: domanda entro domani 31 luglio. Come funziona (Di giovedì 30 luglio 2020) Ultimo giorno per richiedere il Bonus per i entri estivi 2020. Il diffondersi della pandemia in Italia ha costretto il Governo a adottare numerose misure soprattutto in ambito familiare, al fine di conciliare la correlazione vita-lavoro. Infatti, a partire dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, il D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) ha previsto, agli artt. 23 e 25, uno specifico congedo parentale. Si tratta, in particolare, di uno specifico periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore complessivamente a 15 giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni, di cui possono fruire i genitori alternativamente fra loro. ... Leggi su leggioggi

