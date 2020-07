Bolsonaro, anche la moglie Michelle è positiva al Coronavirus (Di giovedì 30 luglio 2020) Coronavirus, anche la moglie di Bolsonaro è positiva Michelle Bolsonaro, moglie del presidente del Brasile, è risultata positiva al test per il Coronavirus. L’annuncio arriva dall’ufficio stampa del presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Nella nota si legge che la first lady “è in buona salute e sta seguendo tutti i protocolli previsti e sarà seguita dal team medico della Presidenza della Repubblica”. Ieri pomeriggio Michelle Bolsonaro aveva partecipato a un evento ufficiale a Brasilia insieme al marito. Il presidente brasiliano è risultato positivo al test per il Covid-19 il 7 luglio e sabato è risultato ... Leggi su tpi

