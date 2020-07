Bollettino Veneto oggi: morti, contagi e guariti di giovedì 30 luglio (Di giovedì 30 luglio 2020) Numeri preoccupanti quelli contenuti nel Bollettino quotidiano della Regione Veneto in occasione della giornata di giovedì 30 luglio. Come di consueto, nel corso della mattinata, la regione ha pubblicato il nuovo aggiornamento riguardo i nuovi contagi: addirittura a 112 nelle ultime 24 ore. Le persone contagiate da inizio pandemia superano le ventimila (20.003 per la precisione) e i nuovi casi di Covid-19 sono stati rilevati soprattutto nella provincia di Treviso dove è stato scoperto un focolaio con 134 contagiati nel centro migranti dell’ex caserma Serena. Nel nuovo aggiornamento non si registrano decessi (a fronte dei 4 di ieri) mentre sono tre i malati in terapia intensiva (ieri 0, +3). Leggi su sportface

