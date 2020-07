Body of Water, un thriller per una nuova co-produzione internazionale che coinvolge l'Italia (Di giovedì 30 luglio 2020) Arriva da una mente Italiana la nuova serie tv che uscirà dai nostri confini per coinvolgere anche il resto d'Europa. Il suo nome è Body of Water: otto episodi da 50 minuti l'uno, la cui produzione (bocche cucite, per ora, sul cast) è prevista per il 2021, per una messa in onda a fine 2022.Un progetto dentro cui c'è molta Italia, a partire dal suo ideatore, Fabio Resinaro, per passare poi ai produttori, ovvero la 3Zero2, casa di produzione facente parte di Euro Media Group già dietro serie tv note come Alex & Co., Penny on Mars e programmi come Colorado Cafè, Chopped e Big Show.Ma di cosa parlerà Body of Water? La storia rispetta tutti i canoni del ... Leggi su blogo

