Bocelli pentito. "Scusatemi il negazionismo è sbagliato" (Di giovedì 30 luglio 2020) Redazione Andrea Bocelli chiede scusa per il suo intervento in Senato sull'emergenza covid che tanto ha sollevato polemiche in Italia e nel mondo. E lo fa dalla sua pagina Facebook. «Da sempre - scrive - mi sono speso per combattere la sofferenza e l'ho fatto anche recentemente con l'avvento di questa sciagurata pandemia, come molti sanno. Perciò se il mio intervento al Senato ha generato sofferenza, di questo io chiedo sinceramente scusa, perchè proprio non era nelle mie intenzioni. Così come nelle mie intenzioni non era di offendere chi dal Covid è stato colpito». «Del resto, come sapete - aggiunge - la mia famiglia non è stata risparmiata dal virus: siamo stati tutti quanti contagiati e tutti abbiamo temuto il peggio; perchè ... Leggi su ilgiornale

Andrea Bocelli chiede scusa per le sue dichiarazioni sul coronavirus, che hanno scatenato accese polemiche, attraverso un video pubblicato su Facebook Andrea Bocelli ha chiesto scusa dopo le sue ...

Con la credibilità di chi prima voleva tutto aperto, poi tutto chiuso, adesso tutti in giro senza mascherina perché il Covid è finito, ma a patto che non si tratti di migranti perché spargono il Covid ...

