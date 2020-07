BMW brevetta un joystick per la guida autonoma (Di giovedì 30 luglio 2020) BMW ha brevettato un nuovo volante composto da due joystick che potrebbero sostituire la soluzione tradizionale quando la guida autonoma sarà una realtà. Il meccanismo è in qualche modo simile al concetto che il marchio bavarese ha introdotto in Vision Next 100, il prototipo del 2016 che anticipava come sarebbero stati i veicoli del prossimo secolo. Il nuovo design, filtrato da i4Talk, riduce drasticamente il suo volume e acquisisce un aspetto apparentemente articolato che gli consentirebbe di “apparire” e “scomparire” a seconda delle esigenze del conducente. In altre parole, il volante potrebbe essere nascosto nel cruscotto per estendere l’abitabilità in caso di navigazione senza intervento umano. Anche così, ci sono una serie di fattori che dimostrano ... Leggi su notizieora

