Bimbo di 4 anni resta schiacciato sotto un cancello: gravi le sue condizioni (Di giovedì 30 luglio 2020) Dosson di Casier, Treviso. Un bambino di 4 anni viene travolto dal cancello della sua abitazione in via IV Novembre. E’ ricoverato all’ospedale di Treviso. gravi le sue condizioni. A lanciare l’allarme sono stati i genitori del piccolo, che hanno ritrovato il bambino sotto il pesante cancello. Drammatico incidente nella serata di ieri, mercoledì 29 … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

