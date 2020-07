Bimbo di 11 anni segregato e torturato dai genitori, la "voce del diavolo" per terrorizzarlo (Di giovedì 30 luglio 2020) La voce del diavolo, artefatta, registrata con il cellulare e trasmessa nella stanza buia dove veniva rinchiuso il bambino di 11 anni di Arzachena vittima di segregazione e torture in quella che è stata ribattezzata “la villetta degli orrori”, era quella del papà. Insieme alla madre e alla zia, lo puniva e lo terrorizzava. “Persone prive del benché minimo senso morale e di umanità, spietate e senza scrupoli, le quali non hanno esitato ad abusare, letteralmente torturandolo, di un soggetto di minore età assolutamente indifeso e alla loro mercé”, scrive il giudice del Tribunale di Tempio, Marco Contu, nelle motivazioni della sentenza con cui, un mese fa, ha condannato a 8 anni per sequestro di persona e maltrattamenti i due genitori e una ... Leggi su huffingtonpost

Un messaggio in bottiglia lasciato da un bambino nelle acque del Po, in un canale del Reggiano nel 1994 e ritrovato su una spiaggia abruzzese a Martinsicuro, due anni dopo. A distanza di 26 anni, la ...

