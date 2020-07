Bill Gates: "I test per il Covid? Uno spreco. I risultati arrivano troppo tardi" (Di giovedì 30 luglio 2020) I test per il coronavirus sono una vera e propria “perdita di tempo” dal momento che i risultati arrivano troppo in ritardo: ne è convinto Bill Gates che in un’intervista alla CNBC ha definito le attuali modalità per diagnosticare il virus “uno spreco”. La risposta ai test dovrebbe arrivare prima: solo in questo modo, secondo il fondatore di Microsoft, è possibile che le persone “cambino il proprio comportamento e non infettino gli altri”. Secondo Gates, è una follia che i cittadini debbano aspettare tre giorni, o anche una settimana, per avere i risultati dei tamponi. E che, di conseguenza, non abbiano modo di isolarsi immediatamente, nel caso ... Leggi su huffingtonpost

Federic27139065 : @piersar62 @tiecolino Questi medici e ricercatori hanno fior di titoli, competenza ed esperienza ma i governi non l… - raffaellamucci1 : RT @HuffPostItalia: Bill Gates: 'I test per il Covid? Uno spreco. I risultati arrivano troppo tardi' - HuffPostItalia : Bill Gates: 'I test per il Covid? Uno spreco. I risultati arrivano troppo tardi' - MottaRberto : @jacopo_iacoboni DAI TEMPI DI G BUSH QUELLA DI TRUMP E' LA PRIMA PRES USA CHE NON ESP LA ''DEMOCRAZIA'' DEI MISSILI… -

Ultime Notizie dalla rete : Bill Gates La previsione di Bill Gates: morti COVID in forte calo entro il 2020 Money.it Lady Bezos regina della beneficienza: l'ex moglie del fondatore di Amazon ha donato 1,7 miliardi in un anno

Nell'ultimo anno, da quando ha divorziato, MacKenzie Scott, l'ex moglie di Jeff Bezos, ha donato 1,7 miliardi di dollari in beneficenza. Le donazioni dell'ex sposa del fondatore di Amazon, che ha avut ...

QAnon, il cospirazionismo americano sta mettendo radici in Italia

STELLA Immanuel, la dottoressa americana che tanto piace a Donald Trump e a Madonna, è una eroina per il movimento di Q Anon. Il super cospirazionismo divenuto filosofia di vita si sta diffondendo in ...

Nell'ultimo anno, da quando ha divorziato, MacKenzie Scott, l'ex moglie di Jeff Bezos, ha donato 1,7 miliardi di dollari in beneficenza. Le donazioni dell'ex sposa del fondatore di Amazon, che ha avut ...STELLA Immanuel, la dottoressa americana che tanto piace a Donald Trump e a Madonna, è una eroina per il movimento di Q Anon. Il super cospirazionismo divenuto filosofia di vita si sta diffondendo in ...