Biden potrebbe scegliere Kamala Harris come sua vice (Di giovedì 30 luglio 2020) In una fotografia si vede il candidato democratico Joe Biden con in mano degli appunti. Su di essi, la prima parola che appare è “Kamala Harris”, e nelle righe successive alcuni spunti di discussione da intrattenere con lei. Questo ha fatto nascere diverse speculazioni, secondo le quali Biden potrebbe voler scegliere Kamala Harris come sua … Leggi su periodicodaily

periodicodaily : Biden potrebbe scegliere Kamala Harris come sua vice #usa2020 - lucia25968868 : RT @PaoloBorg: Val Demings potrebbe diventare vice presidente con Biden Se lo diventa fossi in lei tornerei a salutare quella mamma che qua… - PaoloBorg : Val Demings potrebbe diventare vice presidente con Biden Se lo diventa fossi in lei tornerei a salutare quella mamm… - PonytaEle : @whenredisblack @Musso___ @Murmur1979 Se vince pedo Biden (e penso potrebbe vincere solo barando o col voto per posta) siamo fottuti. - TuttoSportUSA : A meno di 100 gg dalle elezioni, Biden il presidente in pectore non si e’ mai visto o sentito...sanno bene che se p… -