Beve da bottiglietta del distributore e si sente male: ustioni per assessore di Gorizia (Di giovedì 30 luglio 2020) Un sorso d’acqua dalla bottiglietta di minerale appena acquistata al distributore automatico per calmare la sete e subito una sensazione di bruciore: accade a Roberto Sartori, assessore comunale alle Attività produttive di Gorizia. A riportare la vicenda è il quotidiano Il Piccolo.La bottiglietta presa dal distributore automatico: “Sapore strano, poi bruciori e nausea”. La gastroscopia indica lesioni. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, ora l’assessore sta bene ed è in ripresa, ma lo spavento è stato grande. Leggi su huffingtonpost

messveneto : Beve l'acqua da una bottiglietta comprata al distributore e si sente male: ustioni alla gola per l'assessore Sartori -