Berlusconi difende Salvini: "Il solito uso della giustizia della sinistra, come fecero con me" (Di giovedì 30 luglio 2020) Matteo Salvini come Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia paragona quanto è accaduto oggi al Senato - con il via libera all'autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega per il caso Open Arms - a ciò che accadde a lui quando era presidente del Consiglio dei ministri. "Ancora una volta, l'uso politico della giustizia è l'arma con la quale la sinistra vuole liberarsi degli avversari - spiega Berlusconi - È lo stesso metodo che hanno usato contro di me. Con 96 processi e 3636 udienze. Naturalmente Forza Italia non può che essere contraria a questi metodi, non solo per lealtà verso un alleato, ma anche e soprattutto perché sono metodi ... Leggi su iltempo

