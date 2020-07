Beautiful anticipazioni: Thomas sempre più pericoloso e maligno, Liam dubita (Di giovedì 30 luglio 2020) Ultima puntata settimanale e ultima puntata del mese di luglio quella di Beautiful in onda domani! Sono passati mesi da quando Hope ha partorito e ancora la verità sulla piccola Beth non è stata svelata. Ma che cosa succederà nei prossimi episodi? Ne parLiamo come sempre nelle nostre anticipazioni iniziando dalla trama della puntata di Beautiful di domani 31 luglio 2020. Cosa accadrà in questa nuova puntata in onda come sempre alle 13,40 su Canale 5? Liam stenta ancora a credere a quello che è successo. Non si capacita di essere finito a letto con Steffy ed è per questo che in ogni caso, anche se lui e Hope si sono lasciati, che ne vuole parlare lo stesso con lei. Non vuole segreti con la donna che ama. Liam ... Leggi su ultimenotizieflash

