Beautiful, anticipazioni: Hope sposerà Thomas (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo essere stato drogato da Thomas, Liam finisce a letto con Steffy ed una volta resosi conto dell’accaduto decide di raccontare quando successo ad Hope.. ma come reagirà la Logan? Liam confessa ad Hope di aver fatto l’amore con Steffy! Liam vuole essere sincero con Hope e decide di confessarle di aver trascorso la notte con Steffy; pur non ricordando nulla eArticolo completo: Beautiful, anticipazioni: Hope sposerà Thomas dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Ultima puntata settimanale e ultima puntata del mese di luglio quella di Beautiful in onda domani! Sono passati mesi da quando Hope ha partorito e ancora la verità sulla piccola Beth non è stata svela ...Scopriamo insieme le Trame di Beautiful della puntata del 30 luglio 2020. Nell'Episodio in onda su Canale5, Liam confessa a Hope di averla tradita e lei reagisce in modo inaspettato.