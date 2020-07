Bct, seconda serata nel segno del crimine e della giustizia (VIDEO) (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Cinema e il tema della criminalità, un connubio che ha sempre funzionato sul piccolo e grande schermo. Personaggi malvagi, interpretazioni di persone realmente esistite, libere rappresentazioni. Insomma il bene e il male a confronto, qualcosa che ha saputo cogliere sempre l’attenzione dello spettatore. Il festival del Cinema e della Televisione di Benevento non poteva tralasciare questo aspetto. Tanti i personaggi visti nel corso del tempo, dai più cattivi a quelli che maggiormente hanno combattuto, rimettendoci anche la vita, per la legalità. Una serata dedicata proprio alla rappresentazione del male e la lotta a ogni tipo di mafia. Sul palco del Bct, per questa seconda serata, sono arrivate espressioni di questo tema, ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Bct seconda Bct, seconda serata nel segno del crimine e della giustizia (VIDEO) anteprima24.it Festival, il BCT torna a Benevento dal 28 luglio al 2 agosto: tra gli ospiti Salemme e Verdone. Speciale su “Ritorno al futuro”

In arrivo la quarta edizione del BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, che unisce il mondo del piccolo e grande schermo in un cartellone ricco di eventi, anteprime, inc ...

In arrivo la quarta edizione del BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, che unisce il mondo del piccolo e grande schermo in un cartellone ricco di eventi, anteprime, inc ...