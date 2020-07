Bce: 'Economia europea in ripresa Italia, senza Cig disoccupati al 25%' (Di giovedì 30 luglio 2020) Il bollettino mensile della Banca centrale europea conferma la necessità di una politica monetaria accomodante: "Contro la crisi sono fondamentali i regimi di sostegno dei governi" Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani

Affaritaliani : Bce: 'Economia europea in ripresa Italia, senza Cig disoccupati al 25%' - Rolfi39 : RT @LaStampa: Il bollettino economico di luglio redatto dall’Istituto centrale riferisce di una «epocale contrazione della produzione nel I… - Affaritaliani : Bce: ‘Economia in ripresa ma Italia senza Cig rischiava disoccupazione al 25%’ - raffaellamucci1 : RT @LaStampa: Coronavirus, per la Bce il peggio è alle spalle, ma l'incertezza è grande - LaStampa : Coronavirus, per la Bce il peggio è alle spalle, ma l'incertezza è grande -