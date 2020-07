BCE conferma politica monetaria “accomodante” (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – La BCE conferma “l’orientamento molto accomodante di politica monetaria“. In base alle prospettive economiche, infatti, secondo l’Istituto centrale europeo resta necessario un “ampio grado di stimolo monetario” con l’obiettivo di dare impulso alla ripresa economica e salvaguardare la stabilità dei prezzi nel medio termine. Nell’ultimo bollettino economico della BCE si legge comunque di una ripresa dell’economia dell’area dell’euro ma il livello delle attività rimane “ben al di sotto dei livelli antecedenti la pandemia di coronavirus e le prospettive restino fortemente incerte”, e si sottolinea come “a fronte di politiche di contenimento che si sono alleggerite in tutto il mondo, la ripresa a livello internazionale ... Leggi su quifinanza

Il risultato netto del gruppo Generali si attesta a 774 milioni di euro al 30 giugno 2020 rispetto ai 1.789 milioni del semestre 2019 (-56,7%). L'utile netto normalizzato - che non comprende l'impatto ...

