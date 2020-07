Baronissi, l’ordinanza per mascherine obbligatorie anche all’aperto (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante ha firmato l’ordinanza che obbliga, con decorrenza immediata e fino al 31 agosto, l’utilizzo della mascherina all’aperto. In particolare, il provvedimento impone l’obbligo nei parchi, nelle ville e nei giardini pubblici anche se in transito, nei parchi gioco, negli impianti sportivi (per gli spettatori), in piazza Nassiriya, al mercato del giovedì, nell’anfiteatro “Pino Daniele” in occasione di eventi, negli spazi aperti vicino agli esercizi commerciali e in prossimità di uffici ove si verificano code di accesso (Comune, Asl, poste, banche), nelle aree di svolgimento di eventi, iniziative, riunioni. “Una scelta dettata dal rischio assembramenti – spiega il sindaco Valiante – abbiamo ... Leggi su anteprima24

