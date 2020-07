Barcellona, sirene dall’MLS per Suarez: i tifosi blaugrana spingono il Pistolero ad accettare (Di giovedì 30 luglio 2020) Luis Suarez e il Barcellona potrebbero presto dirsi addio. Nelle prossime settimane il centravanti sarà chiamato a decidere cosa vorrà fare: da una parte l’ultimo anno di contratto con i catalani, con una clausola per il rinnovo automatico fino al 2022 in caso di presenze per almeno il 60% delle gare; dall’altra la pista americana, con la MLS molto interessata a lui, e in particolare l’Inter Miami di David Beckham. Una scelta non facile vista l’età del giocatore che si contrappone alle ambizioni sempre molto alte. Dalla Spagna, e in particolare il Mundo Deportivo, arriva però una sorta di invito per Suarez ad accettare gli States. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo, l’Inter Miami di David Beckham avrebbe fatto un’offerta ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona sirene Barcellona, sirene inglesi per Ansu Fati: il rimedio è… una nuova maxi clausola di rescissione ItaSportPress Le pagelle di Lautaro: quando vede Napoli si accende, un gol con tutta la rabbia del mondo

Mezzo voto in meno per La Gazzetta dello Sport ("Gol cercato, pensato e costruito, con tutta la rabbia del mondo") e il Corriere dello Sport. TMW: 7. La Gazzetta dello Sport: 6,5. Corriere dello Sport ...

Inter, la Gazzetta: “Lautaro in tilt coi 10 milioni. Per parlare di rinnovo…”

Per vincere insieme e allontanare le sirene spagnole”. Poi ci sarà tempo per parlare di futuro e anche di rinnovo con l’Inter. Come racconta La Gazzetta dello Sport, è stato il mercato e il Barcellona ...

