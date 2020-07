Barcellona si svuota, i turisti lasciano la città dopo l’impennata di contagi. Le immagini della città deserta (Di giovedì 30 luglio 2020) Il quartiere El Born a Barcellona, uno dei più turistici del centro, appare deserto dopo che molti dei pochi turisti hanno lasciato la città questa settimana, a seguito degli avvertimenti di Paesi come la Germania o il Regno Unito, che hanno invitato i loro cittadini a non recarsi in Catalogna, visti i casi di coronavirus in aumento. Molte aziende locali hanno presentato istanza di fallimento o sono rimaste chiuse. L'articolo Barcellona si svuota, i turisti lasciano la città dopo l’impennata di contagi. Le immagini della città deserta proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

