Barcellona-Napoli, fonte Uefa all’Ansa: “Si giocherà al Camp Nou come previsto” (Di giovedì 30 luglio 2020) No a cambi di programma, almeno per il momento. È quanto emerge dalle dichiarazioni di una fonte Uefa all’Ansa dopo le perplessità esternate dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in merito alla disputa del ritorno degli ottavi di Champions tra Barcellona e Napoli al Camp Nou nonostante l’aumento dei contagi in Catalogna. “Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali competenti – afferma la Uefa all’Ansa -. La partita è programmata per essere disputata a Barcellona come previsto“. Leggi su sportface

