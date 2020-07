Barcellona-Napoli, arriva la conferma dall’UEFA: “Monitoriamo la situazione, decisa la sede” (Di giovedì 30 luglio 2020) La risposta della Uefa al presidente del Napoli."Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali competenti. La partita è programmata per essere disputata a Barcellona come previsto”, con questo comunicato la Uefa mette un punto alle perplessità sollevate in questi giorni da De Laurentiis riguardo la scelta dell'impianto in cui si andrà a disputare Barcellona–Napoli.Quella contro i blaugrana “è sempre una grande partita, io con la Uefa telefono, parlo, chiedo ma è molto imbarazzante. Dalla Spagna arrivano grandi perplessità e paura e loro fanno gli gnorri. Cosa ci vorrebbe a dire basta, non si va a Barcellona ma in Portogallo, in Germania o a Ginevra", ha detto il presidente ... Leggi su mediagol

