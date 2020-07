Barcellona-Napoli a rischio? Arriva la risposta ufficiale della UEFA (Di giovedì 30 luglio 2020) Manca ormai poco alla sfida tra Barcellona e Napoli, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Oltre alla spasmodica attesa c'è apprensione circa il luogo della disputa, che potrebbe non coinvolgere il Camp Nou a seguito dei numerosi contagi da Coronavirus registrati in Spagna negli ultimi giorni. A meno di colpi di scena, però, la casa blaugrana sarà teatro dell'incontro. A spazzare via ogni dubbio è la UEFA, ai microfoni dell'Ansa, tramite un portavoce: "Stiamo... Leggi su 90min

claudioruss : De Laurentiis :'La Uefa e Barcellona-Napoli? Imbarazzante: senti arrivare dalla Spagna grandi perplessità e paure,… - Sport_Mediaset : #JuventusLione e #BarcellonaNapoli: le due sfide di #ChampionsLeague in chiaro su Canale 5. Il 7 agosto la sfida… - Gazzetta_it : Tutto in chiaro il sogno #ChampionsLeague di Juve e Napoli: il ritorno degli ottavi sarà su Canale 5 - MauroBarra4 : Parlare di Messi è utopistico non solo per i costi, ma anche per quello che Messi è per Barcellona. Un giocatore i… - TUTTOJUVE_COM : Sportmediaset - Barcellona-Napoli si giocherà regolarmente al Camp Nou -