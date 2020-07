Barcellona-Napoli a rischio, Adl contro l’UEFA: “Giocare lì è un’assurdità” (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Se hanno deciso che la Champions si fa in Portogallo e l’Europa League in Germania, possiamo anche noi per gli ottavi mancanti andare in quei Paesi, non riesco a capire come mai dobbiamo rimanere in una città che mi sembra presenti delle grosse criticità”. È quanto dichiarato dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a proposito della sfida di Champions League al Campo Nou che sembra fortemente a rischio dopo l’aumento dei contagi da covid-19 in Catalogna. “È sempre una grande partita contro il Barcellona, la quarta in questa stagione. Ma la Uefa… Io telefono, parlo, chiedo ma è molto imbarazzante – ha spiegato il patron azzurro prima dell’assemblea di Lega, ai microfono di Sky Sport -. Dalla ... Leggi su anteprima24

