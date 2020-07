Barcellona, mal di pancia per ter Stegen: si fa avanti il Chelsea (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Barcellona nel corso della prossima finestra estiva di calciomercato potrebbe lasciar andare Marc-Andre ter Stegen. Il calciatore richiede un rinnovo del proprio contratto, ma i blaugrana non sono disposti a rinegoziare eccessivamente al rialzo.Chelsea ALLA FINESTRAcaption id="attachment 925423" align="alignnone" width="1024" Ter Stegen (getty images)/captionIl portiere è arrivato in Spagna nell'estate del 2014 dal Borussia Mönchengladbach per 12 milioni di euro, diventando gradualmente uno dei punti fissi della formazione catalana, tanto da collezionare fino a questo momento 234 presenze in Catalogna. Il contratto del tedesco scade il 30 giugno 2022, e nelle ultime settimane c'è stato qualche colloquio tra le parti per tentare una bozza di rinnovo, ma le richieste ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Barcellona, mal di pancia per ter Stegen: si fa avanti il Chelsea - - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Benvenuti: 'Barcellona-Napoli? La Uefa si prenderà tutto il tempo utile per scongiurare un cambiamento che… - sscalcionapoli1 : Benvenuti: “Barcellona-Napoli? La Uefa si prenderà tutto il tempo utile per scongiurare un cambiamento che mal dige… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Benvenuti: 'Barcellona-Napoli? La Uefa si prenderà tutto il tempo utile per scongiurare un cambiamento che… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Benvenuti: 'Barcellona-Napoli? La Uefa si prenderà tutto il tempo utile per scongiurare un cambiamento che… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona mal Barcellona, mal di pancia per ter Stegen: si fa avanti il Chelsea ItaSportPress Trevisani incredulo: "Barcellona-Napoli? Sta accadendo qualcosa di sorprendente"

Non pensavo si andasse in Spagna, che è messa malissimo dal punto di vista dei contagi in relazione ... Sono convinto che possa andare bene al Napoli, il Barcellona in questo periodo è una polveriera, ...

CHAMPIONS - Benvenuti: "Barcellona-Napoli? La Uefa si prenderà tutto il tempo utile per scongiurare un cambiamento che mal digerisce"

Non è colpa di chi vince se sono sempre gli stessi a vincere. Barcellona-Napoli? La Uefa si prenderà tutto il tempo utile per scongiurare un cambiamento che mal digerisce. Domani la Spagna farà il ...

Non pensavo si andasse in Spagna, che è messa malissimo dal punto di vista dei contagi in relazione ... Sono convinto che possa andare bene al Napoli, il Barcellona in questo periodo è una polveriera, ...Non è colpa di chi vince se sono sempre gli stessi a vincere. Barcellona-Napoli? La Uefa si prenderà tutto il tempo utile per scongiurare un cambiamento che mal digerisce. Domani la Spagna farà il ...