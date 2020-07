Bambino di 11 anni segregato in casa: i genitori volevano divertirsi con gli amici. Per spaventarlo usavano 'la voce del diavolo' (Di giovedì 30 luglio 2020) Un Bambino di 11 anni segregato e terrorizzato in casa dai genitori e dalla zia perché ostacolava il loro divertimento. Leggi anche > A ricostruire la vicenda i giudici del Tribunale di Tempio, in ... Leggi su leggo

fanpage : Una storia commovente - arcsulon1 : RT @Vickiegogreen: -Come fai a non crederci Vic. Nella struttura tal dei tali è appena arrivato un bambino di 8 anni positivo al #COVID !… - MariaAdeleNari : @FiorellaMannoia Il nostro terrore, quando mia figlia ha denunciato le violenze subite A salvarla da una fine atroc… - leggoit : bambino di 11 anni segregato in casa: i genitori volevano divertirsi con gli amici. Per spaventarlo usavano “la voc… -