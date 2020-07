Balzo dei nuovi casi di coronavirus in Italia: 386 nuovi positivi, 3 decessi (Di giovedì 30 luglio 2020) Netta crescita dei casi di Covid-19 in Italia: 386 nelle ultime 24 ore, in rialzo per il terzo giorno di fila: ieri erano 289, martedì 212. Da oltre un mese non si registravano numeri così alti. Pesa l'aumento della Lombardia, passata da 46 a 88 casi, ma soprattutto il cluster di migranti positivi nel Trevigiano che ha fatto schizzare il Veneto da 42 a 112 nuovi casi. Sale anche la Sicilia, da 18 a 39 casi. Sono 5 comunque le regioni senza nuovi contagi: Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale così a 247.158. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ancora in calo, invece, i decessi: ... Leggi su agi

