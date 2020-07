Balbo, la punta dei miracoli che fece piangere Cassano: “A 8 anni ero morto, sono resuscitato” (Di giovedì 30 luglio 2020) Abel Balbo prima di fare i miracoli è stato un miracolo in persona. “Avevo 8 anni. Non ricordo molto, ma mi hanno dato per morto. Ero un ragazzo sanissimo, ma un giorno mi alzai e non vedevo bene, non riuscivo a respirare, parlavo con difficoltà, iniziai a gonfiarmi. Mi portarono disperatamente a Rosario ed ero già cianotico, con la pelle livida e la febbre a 42. Ero nella stanza con mia mamma, le dissi che stavo morendo e poi svenni. Mi trasferirono in terapia intensiva e presto chiamarono mia madre per dirle che non c’era niente da fare. Mia madre si inginocchiò e implorò: “Non mi alzerò da qui o smetterò di pregare finché non guarirai, figlio mio”. Dopo un po’ giocavo a pallone con le infermiere, nel corridoio. Come resuscitato. ... Leggi su ilnapolista

lucbofficial : RT @napolista: Balbo, la punta dei miracoli che fece piangere Cassano: “A 8 anni ero morto, sono resuscitato” A La Nacion l’argentino devot… - napolista : Balbo, la punta dei miracoli che fece piangere Cassano: “A 8 anni ero morto, sono resuscitato” A La Nacion l’argent… -

Ultime Notizie dalla rete : Balbo punta Balbo, la punta dei miracoli che fece piangere Cassano: "A 8 anni ero morto, sono resuscitato" IlNapolista