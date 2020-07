Azerbaijan, De Biasi nuovo CT: “Voglia di cominciare una grande sfida” [FOTO] (Di giovedì 30 luglio 2020) L’annuncio era arrivato lo scorso 10 luglio, ma adesso ci sono anche le firme: Gianni De Biasi è il nuovo Commissario Tecnico dell’Azerbaijan. Altra avventura con una Nazionale per il tecnico italiano, dopo le ottime cose fatte con l’Albania dal 2011 al 2017. De Biasi si è detto pronto ed entusiasta per la nuova esperienza, annunciando il tutto sul suo account Instagram: “Oggi ho firmato (materialmente) il contratto che mi lega alla Federazione Azerbaijan fino al 30 novembre 2021. grande voglia di ricominciare con una nuova grande sfida”. Visualizza questo post su Instagram Oggi ho firmato (materialmente) il contratto che mi lega alla Federazione ... Leggi su calcioweb.eu

