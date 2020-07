Avvocati e commercialisti: l’importanza dei gadget personalizzati per l’ufficio (Di giovedì 30 luglio 2020) I professionisti che lavorano in settori specifici, come Avvocati e commercialisti, spesso sono conosciuti dai loro clienti grazie a un passaparola o alla creazione di costosa pubblicità sui canali più utilizzati, come il web o i mass media. Sono sempre di più, invece, coloro i quali si affidano a gadget come le penne personalizzate per diffondere il proprio nome o la propria azienda ed è un metodo simpatico, originale e che funziona. Poterne creare una buona quantità da regalare ai propri clienti, significa che questi non solo si ricorderanno del professionista che li ha supportati durante una causa o una transazione commerciale, ma anche che il nominativo sopra impresso sarà visualizzato da parenti e amici. Insomma, è un modo utile di pubblicizzare il proprio nome veramente a 360° e ... Leggi su leggioggi

francescopi91 : @keziahmason1 Io riesco a mixare, il fatto di stare sotto al sole con l’amministrazione, essendo un più giovani ma… - laetranger : @VoceIddio @titi_il @IlRuralista Invece gli avvocati e i commercialisti, soprattutto quelli sotto i 35 anni, navigano nell'oro. ?? - czzlcu : Incredibile come a Mestre sono tutti figli di avvocati, commercialisti, primari - mr_duroy : Notai, avvocati, commercialisti, banche, aziende, parrucchieri, ristoranti chiusi per quasi 3 mesi durante l’emerge… - AngelsOfLove12 : @sergiomariotti ???????????? ma vaaaaa... tanto commercialisti e avvocati a volte si confondono ?????? -

Avvocati e commercialisti: l'importanza dei gadget personalizzati per l'ufficio LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi "White Collar": pubblici ufficiali e avvocati collusi gestire le aste giudiziarie -VIDEO

Sono 48 le persone indagate e 16 quelle arrestate per associazione per delinquere finalizzata alle “turbative d’asta”, corruzione in atti giudiziari, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio ...

Covid19, nasce la rete della solidarietà “Tivoli per Tivoli” a sostegno dei cittadini in difficoltà

Nasce “Tivoli per Tivoli”, la rete di solidarietà che chiama a raccolta l’impegno dei tiburtini per ...

