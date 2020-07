Avviso di garanzia Dichiarazione del Sindaco Giacomo Tranchida (Di giovedì 30 luglio 2020) Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni del Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida: In tarda mattinata mi è stato notificato dalla GdF, su richiesta della locale Procura, un Avviso di conclusione delle indagini e contestuale Avviso di garanzia.La Procura della Repubblica mi contesta, in particolare, due presunte ipotesi di reato: falso ideologico e turbata libertà del procedimento... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

marcotravaglio : INVITO A SCOMPARIRE Da cinque mesi Attilio Fontana e Giulio Gallera, i due caratteristi che sgovernano la… - tvio2 : Avviso di garanzia Dichiarazione del Sindaco Giacomo Tranchida - Iaugr01 : @Alessan19274511 @AugustoMinzolin Non credo. Non si vuole condannare ma giudicare se ha compito il reato. Quando qu… - ariannasteiner5 : A #LucaLotti avviso di garanzia. Travaglio e diversi altri giornali corrotti e omertosi danno la notiza con un traf… - karl62956639 : @ierogamos @matteosalvinimi Salvato da cosa visto che non ha avuto neanche un avviso di garanzia? Ma quanto siete bugiardi? -