Avellino, Alfageme saluta l’Irpinia: approderà in Serie D da settembre (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Avventura al capolinea in Irpinia per Luis Maria Alfageme. L’attaccante argentino, arrivato ad Avellino in Serie D, saluterà nelle prossime settimane. Ad attenderlo c’è il Taranto del neo direttore sportivo Francesco Montervino. Accordo totale trovato nella giornata di ieri con l’arrivo in Puglia di Alfageme accompagnato dal suo procuratore Andrea Pasini. All’ombra del Partenio l’attaccante di Pampa ha collezionato 27 presenze in Serie C e 3 gol (tra campionato e Coppa Italia) e 14 gettoni in Serie D (tra stagione e Poule Scudetto). Il prossimo settembre sarà un nuovo giocatore del Taranto. Il contratto con l’Avellino è ... Leggi su anteprima24

Sembra vicinissimo l’acquisto di Luis Alfageme da parte del Taranto: l’attaccante classe ’84 dell’Avellino è in scadenza di contratto il 31 agosto 2020. A riportarlo è gianlucadimarzio.com.

Francesco Montervino è ad un passo dal piazzare il primo acquisto da direttore sportivo del Taranto. L’ex capitano del Napoli, infatti, è vicinissimo all’acquisto di Luis Alfageme, attaccante classe 1 ...

