Autostrada: previsioni traffico per primo week end di agosto (Di giovedì 30 luglio 2020) Sfiorano la cifra di 140 mila i transiti previstidai tecnici di Autovie Venete per questo primo week end di agosto sulla rete Autostradale. Un flusso inferiore a quello registrato nello stesso periodo del 2019 (177 mila), ma comunque decisamente consistente. “Effettuare proiezioni praticamente al buio – spiega il direttore d’esercizio della Concessionaria Davide Sartelli – è, in effetti un po’ un azzardo, ma abbiamo deciso di affrontare il rischio. Il calo del traffico causa Covid19 – e soprattutto le misure di precauzione adottate dai vari Stati non facilitano certo il nostro lavoro – ma siccome un’indicazione agli utenti la dobbiamo dare, abbiamo applicato le variazioni in negativo registrate durante la settimana (dal ... Leggi su udine20

