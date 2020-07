Autobomba in Afghanistan: almeno 8 morti e 30 feriti. I Taliban negano il coinvolgimento dopo l’annuncio della tregua con Kabul (Di giovedì 30 luglio 2020) “I terroristi hanno fatto esplodere un’Autobomba nella città di Pul-e-Alam che ha provocato l’uccisione di almeno otto civili e il ferimento di altri 30″. Lo ha detto il ministero degli Interni afghano, citato da Tolo News, a proposito di un’esplosione avvenuta nella serata di oggi nella piazza Shaidan della capitale della provincia di Logar, nell’est dell’Afghanistan. almeno 17 morti e 40 feriti sono, invece, i numeri riferiti dalle fonti ospedaliere alla Agence France-Presse (Afp). Ancora non sono noti gli esecutori né le ragioni del gesto, essendo avvenuto dopo che, due giorni fa, i Taliban avevano annunciato tre giorni di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Torino, 30 lug. (LaPresse) - "I terroristi hanno fatto esplodere un'autobomba nella città di Pul-e-Alam che ha provocato l'uccisione di almeno otto civili e il ferimento di altri 30". Lo ha detto il ...