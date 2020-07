Autistico penalizzato al test: "Giustizia per nostro figlio" (Di giovedì 30 luglio 2020) Milano, 30 luglio 2020 - Una petizione per chiedere alla scuola di "dare maggiore attenzione al mondo della disabilità" . Nuove lettere al ministero e all'Ufficio scolastico regionale, appelli per un'... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Autistico penalizzato Autistico penalizzato al test: "Giustizia per nostro figlio" IL GIORNO Autistico penalizzato al test: "Giustizia per nostro figlio"

Milano, 30 luglio 2020 - Una petizione per chiedere alla scuola di "dare maggiore attenzione al mondo della disabilità". Nuove lettere al ministero e all’Ufficio scolastico regionale, appelli per un’i ...

Cura dell’autismo, nuovo piano Asst sarà riferimento regionale

L’azienda ospedaliera dedica un numero verde agli psichiatri per le emergenze Il Pirellone stanzia 750mila euro. Stimati 7.500 malati non gravi in provincia PAVIA Asst di Pavia diventa riferimento reg ...

Milano, 30 luglio 2020 - Una petizione per chiedere alla scuola di "dare maggiore attenzione al mondo della disabilità". Nuove lettere al ministero e all’Ufficio scolastico regionale, appelli per un’i ...L’azienda ospedaliera dedica un numero verde agli psichiatri per le emergenze Il Pirellone stanzia 750mila euro. Stimati 7.500 malati non gravi in provincia PAVIA Asst di Pavia diventa riferimento reg ...