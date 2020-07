Aurora Ramazzotti spiega cosa l’ha spinta a mostrarsi sui social senza filtri e racconta come ha vissuto il confronto con la madre Michelle Hunziker (Di giovedì 30 luglio 2020) Aurora Ramazzotti – figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti – è stata recentemente al centro dell’attenzione per via di un importante messaggio che ha lanciato sul suo profilo Instagram tramite un post che ha condiviso, dove si è mostrata senza filtri e con i suoi problemi dovuti all’acne. La 23enne ha invogliato tutti a non cercare la perfezione del proprio aspetto fisico ma anzi a mostrare i difetti che in qualche modo ci rendono unici e il messaggio è stato ben accolto non solo dai numerosissimi fan ma anche da tanti personaggi noti come Giulia De Lellis e Laura Cremaschi che si sono mostrate anch’esse sui social senza ... Leggi su isaechia

