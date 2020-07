Aurora Ramazzotti, le parole dopo il post senza filtri: “Non voglio più accontentare le persone” (Di giovedì 30 luglio 2020) Ha fatto molto discutere la foto che giorni fa Aurora Ramazzotti ha deciso di condividere su Instagram. Lo scatto in questione mostra la bellezza naturale della ragazza, priva di filtri per lanciare un profondo messaggio a chi la segue. Tramite un’intervista a Chi, la figlia di Michelle Hunziker ha voluto parlare del perché di questa … L'articolo Aurora Ramazzotti, le parole dopo il post senza filtri: “Non voglio più accontentare le persone” Leggi su dailynews24

Aurora Ramazzotti, in collegamento con Sky Tg24, è ritornata a parlare del body shaming argomento su cui già in passato si è espressa ed ha parlato anche di come abbia vissuto male, durante ...Aurora Ramazzotti è tornata a parlare di come abbia vissuto male, durante l’adolescenza, i continui paragoni tra lei e la madre Michelle Hunziker. Aurora Ramazzotti è tornata a parlare, dai microfoni ...