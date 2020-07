Aurora Ramazzotti: “Le difficoltà del confronto con mia mamma, Michelle Hunziker” (Di giovedì 30 luglio 2020) Una foto naturale. Una bella ragazza di 23 anni con le sue imperfezioni. Ancora più bella, anzi, perché mostra le sue imperfezioni senza problemi, come dovrebbe essere, senza cercare di nasconderle con artifici e raggiri dei social. Questo ha fatto Aurora Ramazzotti pubblicando su Instagram una sua foto mentre si trovava in vacanza a Venezia. E al settimanale Chi ha spiegato perché: “Mi sono sempre sentita la ragazza di quel post. Non è stato uno sforzo farlo, piuttosto un “basta!”, anzi un “vaffa!”. Perché non voglio più accontentare le persone. Cerchi di assecondare tutti perché vuoi ricevere dei complimenti. Ed è la ragione per cui in adolescenza ho combattuto con me stessa”. Un’intervista nella quale ha parlato anche del ... Leggi su ilfattoquotidiano

