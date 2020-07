Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker: «Ho sempre avuto il confronto con una mamma bellissima, questo mi ha messo in difficoltà» (Di giovedì 30 luglio 2020) Aurora Ramazzotti parla del confronto con la mamma Michelle Hunziker. Aurora ha pubblicato qualche tempo fa un post, molto apprezzato e condiviso, in cui parlava della bellezza e... Leggi su leggo

Chiara Ferragni “Ecco la mia cellulite”, la moglie di Fedez mostra i suoi difetti e la foto del suo lato B viene passata sotto la lente.. Questa del 2020 la ricorderemo come l’estate post Covid e come ...Che il concetto di bellezza sui social, Instagram in particolare, stia cambiando è un dato di fatto: negli ultimi tempi negli Stati Uniti si moltiplicano i profili che mettono a nudo le star, svelando ...